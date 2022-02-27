Акатьева одержала победу в финале Кубка России — 2022, Петросян — вторая

Фигуристка Софья Акатьева одержала победу в финале Кубка России среди юниорок, который проходит в Саранске. Второе место заняла ещё одна ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Тройку призёров замкнула Алиса Двоеглазова.

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Юниорки. Результаты

1. Софья Акатьева – 222,22 балла.

2. Аделия Петросян – 211,44.

3. Алиса Двоеглазова – 196,99.

4. Вероника Жилина – 196,08.

5. Виктория Морозова – 186,77.

Примечательно, что по итогам короткой программы в Саранске лидером соревнований была Петросян, а Акатьева занимала лишь четвёртое место. В произвольной программе Софья выиграла у Аделии почти 18 баллов.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!