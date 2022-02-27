Акатьева одержала победу в финале Кубка России — 2022, Петросян — вторая
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Фигуристка Софья Акатьева одержала победу в финале Кубка России среди юниорок, который проходит в Саранске. Второе место заняла ещё одна ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Тройку призёров замкнула Алиса Двоеглазова.
Фигурное катание. Кубок России. Финал. Юниорки. Результаты
1. Софья Акатьева – 222,22 балла.
2. Аделия Петросян – 211,44.
3. Алиса Двоеглазова – 196,99.
4. Вероника Жилина – 196,08.
5. Виктория Морозова – 186,77.
Примечательно, что по итогам короткой программы в Саранске лидером соревнований была Петросян, а Акатьева занимала лишь четвёртое место. В произвольной программе Софья выиграла у Аделии почти 18 баллов.
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