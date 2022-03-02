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Жулин — о серебре Трусовой: она свято верила в пять четверных, но вмешалась вторая оценка

Жулин — о серебре Трусовой: она свято верила в пять четверных, но вмешалась вторая оценка
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал эмоции Александры Трусовой, расстроившейся из-за серебра Игр в Пекине. Чемпионкой стала Анна Щербакова.

На Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере танцевальный дуэт Майя Усова/Александр Жулин завоевал серебро, уступив Оксане Грищук и Евгению Платову.

«Мне тогда уже было 30 лет, и я чётко понимал, что пара, которая выиграла, была «быстрее, выше, сильнее». Да, мне было обидно, мы были в каких-то компонентах лучше, но я никогда и нигде не говорил, что решение судей было несправедливо. Я разумный человек и понимаю, что у той пары можно найти много положительных качеств…

А Саша Трусова просто очень молодая. Она шла к этой медали, понимая, что через четыре года у неё может не сложиться. И плюс ко всему она свято верила в свои пять четверных, а это мужской набор. Она получила 108 баллов за технику, и, казалось бы, что уже всё, но вмешалась вторая оценка. Саша должна пересмотреть свою программу и понять, что между прыжками она просто носится по льду… Анина программа более насыщена, витиевата – это надо признать. Сила человека как раз в этом и заключается, чтобы признавать свои ошибки, смотреться в зеркало почаще. Так что здесь я с Сашей не согласен. На мой взгляд, самое разумное – сделать правильные выводы. Я считаю, она очень прибавила в этом году, особенно мне нравится её короткая программа, она просто потрясающая. В произвольной же Саша хотела сделать такой набор, чтобы к ней и близко никто не подошёл. Это, безусловно, вызывает уважение, она настоящий рекордсмен, но нужно ещё поработать над второй оценкой», — приводит слова Жулина «Московская правда».

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