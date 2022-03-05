Ирина Слуцкая рассказала, что может помочь Юдзуру Ханю исполнить четверной аксель

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая ответила, возможно ли чистое исполнение четверного акселя японским фигуристом Юдзуру Ханю.

«Раз он делает, пытается – значит, возможно. Это вопрос времени и желания. Если вы подводите к тому, надо ли ему было прыгать это на Олимпиаде? Ему, в принципе-то, в любом случае терять было нечего, у него две Олимпиады с золотыми медалями позади, он, конечно, хотел войти в историю. Оправдан ли был риск? Наверное, нет. Если бы он не ошибался, откатал свою программу, думаю, он был бы на пьедестале.

Думаю, если они ещё чуть-чуть подворуют при отталкивании, может получиться. Юдзуру – уникальный в плане того, что он очень невысокого роста, достаточно лёгкий и очень физически сильный. Мне бы хотелось, чтобы у него получилось. Опять-таки это рождает интерес. Чем больше будет новшеств, рекордов, тем интереснее этот вид будет для массы», — сказала Слуцкая на YouTube-канале «Фигурка».

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