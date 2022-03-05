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Ирина Слуцкая рассказала, что может помочь Юдзуру Ханю исполнить четверной аксель

Ирина Слуцкая рассказала, что может помочь Юдзуру Ханю исполнить четверной аксель
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая ответила, возможно ли чистое исполнение четверного акселя японским фигуристом Юдзуру Ханю.

«Раз он делает, пытается – значит, возможно. Это вопрос времени и желания. Если вы подводите к тому, надо ли ему было прыгать это на Олимпиаде? Ему, в принципе-то, в любом случае терять было нечего, у него две Олимпиады с золотыми медалями позади, он, конечно, хотел войти в историю. Оправдан ли был риск? Наверное, нет. Если бы он не ошибался, откатал свою программу, думаю, он был бы на пьедестале.

Думаю, если они ещё чуть-чуть подворуют при отталкивании, может получиться. Юдзуру – уникальный в плане того, что он очень невысокого роста, достаточно лёгкий и очень физически сильный. Мне бы хотелось, чтобы у него получилось. Опять-таки это рождает интерес. Чем больше будет новшеств, рекордов, тем интереснее этот вид будет для массы», — сказала Слуцкая на YouTube-канале «Фигурка».

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