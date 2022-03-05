Ирина Слуцкая высказалась о возможной смене гражданства российскими фигуристами

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказала мнение о возможной смене гражданства российскими фигуристами в связи с их отстранением от международных соревнований.

«Мне кажется, вряд ли. О смене гражданства задумываются те, спортсмены, которые не могут пробиться в нашей стране и просто хотят принимать участие в международных соревнованиях.

Нужно ли спортсменам дождаться дальнейших действий ISU? Наверное, не в моей компетенции рекомендовать спортсменам что-то, тем более в такой сложной ситуации. Сезон в любом случае завершён, нужно ждать начала следующего.

Станут ли российские фигуристы предателями для болельщиков, если будут выступать за другую сборную? Судя по тому, что в нашей время ты будешь плохим при любом раскладе, то да. Информационная война зародилась быстро и будет продолжаться ещё долго. Как оказалось, адекватных и добрых людей в нашей стране мало», — приводит слова Слуцкой «Спорт день за днём».