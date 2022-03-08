Алексей Ягудин показал фото с женой Татьяной Тотьмяниной и дочерьми

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил свежее фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке Ягудин изображён рядом с супругой, олимпийской чемпионкой 2006 года Татьяной Тотьмяниной и дочерьми, 12-летней Елизаветой и шестилетней Мишель.
«С праздником 8 Марта, наши горячо любимые девушки, мамы, сёстры, бабушки, дочки…» — подписал он фото.
Фото: «инстаграм» алексея ягудина
41-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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