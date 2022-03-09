Стало известно расписание гастрольного тура шоу команды Тутберидзе «Чемпионы на льду»
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На официальной странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме» опубликовано расписание гастрольного тура шоу «Чемпионы на льду» на апрель 2022 года. Выступления начнутся 9 апреля в Минске, а завершатся 29 апреля в Ташкенте. Также шоу пройдут в Москве, Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде.
«Города и даты гастрольного тура шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду»:
9 апреля — Минск, Минск Арена
13 апреля — Москва, ДС Мегаспорт
20 апреля — Красноярск, Платинум Арена
24 апреля — Самара, СКК Дворец Спорта
26 апреля — Нижний Новгород, КРК Нагорный
29 апреля — Ташкент, Хумо Арена
Точный список участников в каждом городе мы будем объявлять дополнительно», — написано на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
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