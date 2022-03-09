Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стало известно расписание гастрольного тура шоу команды Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Стало известно расписание гастрольного тура шоу команды Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Комментарии

На официальной странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме» опубликовано расписание гастрольного тура шоу «Чемпионы на льду» на апрель 2022 года. Выступления начнутся 9 апреля в Минске, а завершатся 29 апреля в Ташкенте. Также шоу пройдут в Москве, Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде.

«Города и даты гастрольного тура шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду»:

9 апреля — Минск, Минск Арена
13 апреля — Москва, ДС Мегаспорт
20 апреля — Красноярск, Платинум Арена
24 апреля — Самара, СКК Дворец Спорта
26 апреля — Нижний Новгород, КРК Нагорный
29 апреля — Ташкент, Хумо Арена

Точный список участников в каждом городе мы будем объявлять дополнительно», — написано на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

«Чувствую ответственность за эту любовь». Как Тутберидзе вдохновляет женщин по всему миру «Чувствую ответственность за эту любовь». Как Тутберидзе вдохновляет женщин по всему миру
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022