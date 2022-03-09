Стало известно расписание гастрольного тура шоу команды Тутберидзе «Чемпионы на льду»

На официальной странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме» опубликовано расписание гастрольного тура шоу «Чемпионы на льду» на апрель 2022 года. Выступления начнутся 9 апреля в Минске, а завершатся 29 апреля в Ташкенте. Также шоу пройдут в Москве, Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде.

«Города и даты гастрольного тура шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду»:



9 апреля — Минск, Минск Арена

13 апреля — Москва, ДС Мегаспорт

20 апреля — Красноярск, Платинум Арена

24 апреля — Самара, СКК Дворец Спорта

26 апреля — Нижний Новгород, КРК Нагорный

29 апреля — Ташкент, Хумо Арена



Точный список участников в каждом городе мы будем объявлять дополнительно», — написано на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».