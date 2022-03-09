Щербакова, Кондратюк, Синицина и Кацалапов выступят в шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Олимпийские чемпионы Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин примут участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание», который пройдёт 1 апреля в московском Дворце спорта «Мегаспорт». Также свои яркие номера покажут Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Гала-представление будет сопровождаться ярким световым шоу, стильной графикой и уникальной интерактивной программой. Кроме того, украшением вечера станут выступления артистов различных жанров: акробатического, танцевального и вокального.
Представление завершит соревновательную программу «Открытых соревнований среди любителей», где примут участие спортсмены-любители разных возрастов.
- 9 марта 2022
-
18:46
-
18:37
-
18:32
-
18:07
-
14:53
-
14:16
-
08:12
-
08:06
-
07:58
- 8 марта 2022
-
23:08
-
22:40
-
22:12
-
20:15
-
19:50
-
18:51
-
18:27
-
17:18
-
14:00
-
13:42
-
11:34
-
10:32
-
09:37
-
09:29
-
08:49
- 7 марта 2022
-
23:57
-
22:16
-
22:02
-
17:52
-
16:11
-
15:03
-
14:56
-
08:31
-
08:24
-
08:18
- 6 марта 2022
-
21:01