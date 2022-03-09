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Щербакова, Кондратюк, Синицина и Кацалапов выступят в шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Щербакова, Кондратюк, Синицина и Кацалапов выступят в шоу «Влюблённые в фигурное катание»
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Олимпийские чемпионы Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин примут участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание», который пройдёт 1 апреля в московском Дворце спорта «Мегаспорт». Также свои яркие номера покажут Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Гала-представление будет сопровождаться ярким световым шоу, стильной графикой и уникальной интерактивной программой. Кроме того, украшением вечера станут выступления артистов различных жанров: акробатического, танцевального и вокального.

Представление завершит соревновательную программу «Открытых соревнований среди любителей», где примут участие спортсмены-любители разных возрастов.

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