Бородавко: о допинге Валиевой объявили после командника, чтобы с помпой отнять медаль

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о допинговом скандале вокруг фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде — 2022 в Пекине.

О положительном результате допинг-пробы спортсменки, сданной 25 декабря, было объявлено 8 февраля — уже после того, как Валиева помогла сборной России выиграть золото в командном турнире.

«Было двоякое ощущение. Прежде всего было вдвойне неприятно, что это опять притянули к Олимпийским играм. Я предполагаю, что о положительной пробе было известно заранее, но объявили об этом уже после того, как Камила выиграла командные соревнования, чтобы с помпой снять сборную России и отобрать золотую медаль.

А ещё большее негодование от того, с кем это случилось. Это 15-летняя девочка, которая, может быть, и не должна испытывать серьёзных функциональных нагрузок. И нашли препарат, который уже много лет запрещён. Если он попал в её организм случайно, то это разгильдяйство, непрофессионализм самой спортсменки. Если через врача, это должно жесточайшим образом наказываться. Триметазидин очень давно — ещё до мельдония — был запрещён в спорте», — цитирует Бородавко «Газета.Ru».