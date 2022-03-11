Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, как выбирают музыку для своих программ

Олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в эфире Love Radio рассказали, как выбирают музыку для своих выступлений.
Никита: очень долго. Всегда тщательно, чтобы попасть в самую точку абсолютно для каждого зрителя. Потому что фигурное катание становится все популярнее и популярнее, и по возрасту начинают смотреть от молодого поколения до старшего. И нам, конечно, облегчает задачу то, что нам каждый год задают идею, задают стиль, в котором будет у всех короткая программа.
Виктория: и самое главное, чтобы нам нравилась музыка, потому что нам катать это целый год, нам слушать это каждый день. Мы сами должны получать удовольствие.
Никита: включить любимую песню и сказать: хотим под нее кататься? На льду есть такая фишка: там другой эффект. Самый крутой радиохит на льду – без артиста, естественно, который его исполняет – может не цеплять. У нас же всё-таки спорт, и когда ты делаешь элементы, саму программу спортивную, практически всегда выигрывают какие-то классические композиции. Раньше это было суперпопулярно, сейчас, конечно, мы пытаемся всё осовременить.
- 11 марта 2022
-
23:09
-
20:37
-
20:17
-
17:26
-
15:35
-
13:51
- 10 марта 2022
-
23:32
-
20:36
-
19:42
-
18:34
-
18:13
-
14:46
-
13:00
-
12:05
-
11:35
-
09:42
-
08:13
-
08:08
-
00:05
- 9 марта 2022
-
20:36
-
19:33
-
18:46
-
18:37
-
18:32
-
18:07
-
14:53
-
14:16
-
08:12
-
08:06
-
07:58
- 8 марта 2022
-
23:08
-
22:40
-
22:12
-
20:15
-
19:50