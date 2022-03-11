Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, как выбирают музыку для своих программ

Олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в эфире Love Radio рассказали, как выбирают музыку для своих выступлений.

Никита: очень долго. Всегда тщательно, чтобы попасть в самую точку абсолютно для каждого зрителя. Потому что фигурное катание становится все популярнее и популярнее, и по возрасту начинают смотреть от молодого поколения до старшего. И нам, конечно, облегчает задачу то, что нам каждый год задают идею, задают стиль, в котором будет у всех короткая программа.

Виктория: и самое главное, чтобы нам нравилась музыка, потому что нам катать это целый год, нам слушать это каждый день. Мы сами должны получать удовольствие.

Никита: включить любимую песню и сказать: хотим под нее кататься? На льду есть такая фишка: там другой эффект. Самый крутой радиохит на льду – без артиста, естественно, который его исполняет – может не цеплять. У нас же всё-таки спорт, и когда ты делаешь элементы, саму программу спортивную, практически всегда выигрывают какие-то классические композиции. Раньше это было суперпопулярно, сейчас, конечно, мы пытаемся всё осовременить.