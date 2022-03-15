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«Просыпался с мыслью, что это последний день». Кондратюк — о тестах на ковид на Олимпиаде

«Просыпался с мыслью, что это последний день». Кондратюк — о тестах на ковид на Олимпиаде
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Олимпийский чемпион в командном турнире российский фигурист Марк Кондратюк рассказал об эмоциональных качелях на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Перед Олимпиадой испытывал эмоциональные качели. Каждый день то взлёты, то падения. Сначала казалось, что тесты на ковид — самое страшное, что может быть. Каждое утро просыпался с мыслью, что, возможно, это мой последний день. Доходило до какой-то паранойи. Но я сдаю тест за день до командного турнира, понимаю, что как минимум короткую я доеду, и даже если всё случится так, что будет положительный тест, медаль будет. Дальше уже было спокойнее сдавать тесты», — сказал Кондратюк в подкасте «Ход коньком».

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