Никита Кацалапов вручил олимпийские медали своим тренерам

Двукратный олимпийский чемпион в команде, серебряный и бронзовый призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов вручил серебряные медали Пекина-2022 тренеру Александру Жулину и его штабу.

Видео можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова в социальной сети «ВКонтакте».

Кацалапов завоевал золото и бронзу Игр в Сочи в дуэте с Еленой Ильиных, золото и серебро Игр в Пекине в паре с Викторией Синициной. Также Виктория и Никита являются действующими чемпионами мира и двукратными чемпионами Европы. Фигуристы не смогут защитить титул, так как российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в первенстве планеты 2022 года, которое пройдёт на следующей неделе во Франции.

В тренерский штаб дуэта входят Александр Жулин, Пётр Дурнев и хореограф Сергей Петухов.