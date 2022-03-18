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Евгений Плющенко заявил о желании бесплатно показать своё шоу в ДНР

Евгений Плющенко заявил о желании бесплатно показать своё шоу в ДНР
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко заявил о желании бесплатно показать своё шоу в Донецкой народной республике.

«У меня есть большое желание поехать в Донецкую республику и сделать бесплатное шоу своё», — сказал Плющенко в интервью телеграм-каналу SHOT.

После окончания карьеры Плющенко тренирует в собственной академии «Ангелы Плющенко», организует ледовые шоу и участвует в них вместе со своими воспитанниками. В проектах Плющенко также принимают участие олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, артисты балета.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.

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