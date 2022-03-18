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Дворец «Хрустальный» больше не будет частью «Самбо-70»

Дворец «Хрустальный» больше не будет частью «Самбо-70»
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о реорганизации спортивных школ в Москве, в результате которой ледовый дворец «Хрустальный» больше не будет частью «Самбо-70».

В «Хрустальном» работает группа Этери Тутберидзе, под руководством которой тренируются Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Софья Акатьева, Аделия Петросян и другие.

«Хрустальный» больше не будет входить в «Самбо-70». Он будет объединяться с другими ледовыми дворцами. Это уже происходит, в Москве идёт реорганизация. Всех пугают перемены, все во взволнованном состоянии. Чем это продиктовано — не очень понятно», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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