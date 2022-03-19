Самарин не планирует выступать в произвольной программе на турнире памяти Гринькова
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Российский фигурист Александр Самарин предупредил болельщиков, что не будет выступать в произвольной программе на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве. После короткой программы Самарин лидирует, опережая одноклубника Марка Кондратюка на 0,4 балла.
«Дорогие друзья, с костюмом не пугайтесь, тестим водолазочку. И да, завтра я катать произвольную программу не буду, не волнуйтесь, всё запланировано. Спасибо огромное за поддержку, комментарии, за то, что многие пришли! Всех обнял», — написал Самарин в своём телеграм-канале.
Самарин — серебряный призёр чемпионата Европы — 2019, победитель этапа Гран-при России — 2019, трёхкратный призёр чемпионата России (2017, 2018, 2019), бронзовый призёр командного чемпионата мира — 2019.
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