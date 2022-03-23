Расписание первого дня чемпионата мира по фигурному катанию

В среду, 23 марта в французском Монпелье стартует чемпионат мира по фигурному катанию, который завершится марта. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание первого соревновательного дня турнира.

Фигурное катание. Расписание чемпионата мира — 2022

23 марта

13:05 — женщины, короткая программа

20:30 — пары, короткая программа

Состав участников

Женщины

Кэйлани Крэйн (Австралия)

Ольга Микутина (Австрия)

Штефани Пезендорфер (Австрия)

Екатерина Рябова (Азербайджан)

Луна Хендрикс (Бельгия)

Александра Фейгин (Болгария)

Мэдлин Шизас (Канада)

Марилена Китромилис (Кипр)

Элишка Бржезинова (Чехия)

Нийна Петрыкина (Эстония)

Енни Сааринен (Финляндия)

Леа Серна (Франция)

Анастасия Губанова (Грузия)

Николь Шотт (Германия)

Наташа Маккей (Великобритания)

Юлия Ланг (Венгрия)

Лара Наки Гутманн (Италия)

Вакаба Хигути (Япония)

Мана Кавабэ (Япония)

Каори Сакамото (Япония)

Ён Ю (Южная Корея)

Ли Ха Ин (Южная Корея)

Анете Лаце (Латвия)

Линдсай ван Зюндерт (Нидерланды)

Екатерина Куракова (Польша)

Юлия Заутер (Румыния)

Даша Грм (Словения)

Жозефин Тальегор (Швеция)

Алексия Паганини (Швейцария)

Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй)

Карен Чен (США)

Алиса Лью (США)

Мэрайя Белл (США)



Пары

Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур (Австрия)

Мириам Циглер и Зеверин Кифер (Австрия)

Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд (Канада)

Эвелин Уолш и Треннт Мишо (Канада)

Дорота Брода и Педро Бетегон Мартин (Испания)

Камий Ковалёв и Павел Ковалёв (Франция)

Зои Джонс и Кристофер Бояджи (Великобритания)

Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия)

Минерва Фабьенне Хазе и Нолан Зегерт (Германия)

Хейли Эстер Копс и Евгений Краснопольский (Израиль)

Сара Конти и Никколо Мачи (Италия)

Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия)

Рику Миура и Риюти Кихара (Япония)

Дарья Данилова и Михел Тсиба (Нидерланды)

София Голиченко и Артём Даренский (Украина)

Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк (США)

Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США)

Напомним, что российские спортсмены не принимают участие в соревнованиях.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!