Чемпионат мира по фигурному катанию — 2022. Расписание, список участников

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию — 2022

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в французском Монпелье с 23 по 27 марта.

23 марта

13:05 — женщины, короткая программа

20:30 — пары, короткая программа

24 марта

13:00 — мужчины, короткая программа

20:15 — пары, произвольная программа

25 марта

13:00 — танцы на льду, ритм-танец

20:00 — женщины, произвольная программа

26 марта

12:55 — мужчины, произвольная программа

19:05 — танцы на льду, произвольный танец

27 марта

16:30 — показательные выступления

Прямая трансляция

В России чемпионат мира по фигурному катанию транслироваться не будет. Соревнования можно будет посмотреть на официальном канале ISU в YouTube.

Состав участников

Женщины

Пары

Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур (Австрия) Мириам Циглер и Зеверин Кифер (Австрия) Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд (Канада) Эвелин Уолш и Треннт Мишо (Канада) Дорота Брода и Педро Бетегон Мартин (Испания) Камий Ковалёв и Павел Ковалёв (Франция) Зои Джонс и Кристофер Бояджи (Великобритания) Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия) Минерва Фабьенне Хазе и Нолан Зегерт (Германия) Хейли Эстер Копс и Евгений Краснопольский (Израиль) Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия) Рику Миура и Риюти Кихара (Япония) Дарья Данилова и Михел Тсиба (Нидерланды) София Голиченко и Артём Даренский (Украина) Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк (США) Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США)

Мужчины

Маурицио Цандрон (Австрия) Владимир Литвинцев (Азербайджан) Роман Садовский (Канада) Киган Мессинг (Канада) Михаил Селевко (Эстония) Кевин Аймоз (Франция) Адам Сяо Хим Фа (Франция) Морис Квителашвили (Грузия) Никита Старостин (Германия) Грэм Ньюберри (Великобритания) Александр Власенко (Венгрия) Марк Городницкий (Израиль) Даниэль Грассль (Италия) Маттео Риццо (Италия) Юма Кагияма (Япония) Кадзуки Томоно (Япония) Сёма Уно (Япония) Ча Джун Хван (Южная Корея) Ли Си Хён (Южная Корея) Денис Васильев (Латвия) Донован Каррильо (Мексика) Владимир Самойлов (Польша) Лукас Бричги (Швейцария) Адам Гагара (Словакия) Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) Бурак Демирбога (Турция) Николай Майоров (Швеция) Иван Шмуратко (Украина) Илья Малинин (США) Камден Пулкинен (США) Винсент Чжоу (США)

Танцы на льду

Тина Карапетян и Симон Пру-Сенекал (Армения) Холли Харрис и Джейсон Чен (Австралия) Екатерина Кузнецова и Александр Колосовский (Азербайджан) Екатерина Митрофанова и Владислав Касинский (Босния и Герцеговина) Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен (Канада) Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) Маржори Лажуа и Захари Лага (Канада) Натали Ташлерова и Филип Ташлер (Чехия) Оливия Смарт и Адриан Диас (Испания) Солен Мазенг и Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) Юлия Турккила и Матиас Верслёйс (Финляндия) Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) Лила Фир и Льюис Гибсон (Великобритания) Саша Фир и Джордж Уодделл (Великобритания) Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия) Мария Игнатьева и Даниил Семко (Венгрия) Шири Ичилов и Владимир Беликов (Израиль) Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) Каролина Москени и Франческо Фьоретти (Италия) Кана Мурамото и Дайсуке Такахаси (Япония) Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев (Казахстан) Аурелия Иполито и Люк Расселл (Латвия) Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (Литва) Шарлотт Лафон-Фурнье и Ричард Кан Ин Кам (Новая Зеландия) Анастасия Полибина и Павел Головишников (Польша) Жасмин Тессари и Стефан Валькер (Швейцария) Мария София Пухерова и Никита Лысак (Словакия) Александра Назарова и Максим Никитин (Украина) Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США) Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер (США) Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (США)

Мнения экспертов

«Очень жаль, что принято такое несправедливое решение. Особенно по отношению к виду спорта, где наши спортсмены являются ведущими и украшают чемпионаты мира своим чудесным катанием. Спортсмены ничего такого не сделали, чтобы их отстранять. И юниоры в том числе — дети вообще не поймут, почему они не будут участвовать в турнирах. Наказание несправедливое. Смотреть чемпионат мира буду, потому что мне интересно за этим наблюдать», — сказала Татьяна Тарасова «Чемпионату».

«Чемпионат мира есть чемпионат мира. Я же смотрю такие турниры не только из-за фигуристов из России. Мы смотрим за нашими коллегами, за тем, как они там выступают и что показывают. Поэтому, конечно, я буду следить за турниром», — сказала Тамара Москвина «Чемпионату».

«Не хочу смотреть и комментировать чемпионат мира, в котором не будут принимать участия российские фигуристы. Мне это совершенно неинтересно. Смотреть чемпионат мира по фигурному катанию я точно не буду. Любые соревнования по фигурному катанию без наших спортсменов не являются конкурентными и мне неинтересны», — сказала Ирина Слуцкая «Чемпионату».

«Нет, я не буду смотреть чемпионат мира по фигурному катанию. Он мне неинтересен. Я даже не интересовался тем, кто там будет участвовать. В танцах однозначно первое место займёт французский дуэт. Для них это будет просто показательное выступление. В женском одиночном катании все всё равно будут вторыми, как бы они себя ни называли первыми. В парном катании без наших фигуристов нет конкурентов для китайцев. Если из мужчин поедет Нэйтан Чен, то, конечно, он выиграет», — сказал Илья Авербух «Чемпионату».

«Не буду смотреть чемпионат мира без российских фигуристов. Вообще не слежу. Мой интерес упал на 100%. Не буду смотреть с позиции патриотизма. Буду смотреть только чемпионаты России и первенство Саранска», — сказал Александр Жулин «Чемпионату».