Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2022: расписание, где смотреть, список участников, мнения экспертов

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2022. Расписание, список участников
Яна Левхина
ЧМ по фигурному катанию — 2022. Превью
Комментарии
Главное, что нужно знать о турнире в Монпелье.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию — 2022

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в французском Монпелье с 23 по 27 марта.

Фигурное катание. Расписание чемпионата мира — 2022

23 марта
13:05 — женщины, короткая программа
20:30 — пары, короткая программа

24 марта
13:00 — мужчины, короткая программа
20:15 — пары, произвольная программа

25 марта
13:00 — танцы на льду, ритм-танец
20:00 — женщины, произвольная программа

26 марта
12:55 — мужчины, произвольная программа
19:05 — танцы на льду, произвольный танец

27 марта
16:30 — показательные выступления

Прямая трансляция

В России чемпионат мира по фигурному катанию транслироваться не будет. Соревнования можно будет посмотреть на официальном канале ISU в YouTube.

Состав участников

Женщины

  1. Кэйлани Крэйн (Австралия)
  2. Ольга Микутина (Австрия)
  3. Штефани Пезендорфер (Австрия)
  4. Екатерина Рябова (Азербайджан)
  5. Луна Хендрикс (Бельгия)
  6. Александра Фейгин (Болгария)
  7. Мэдлин Шизас (Канада)
  8. Марилена Китромилис (Кипр)
  9. Элишка Бржезинова (Чехия)
  10. Нийна Петрыкина (Эстония)
  11. Енни Сааринен (Финляндия)
  12. Леа Серна (Франция)
  13. Анастасия Губанова (Грузия)
  14. Николь Шотт (Германия)
  15. Наташа Маккей (Великобритания)
  16. Юлия Ланг (Венгрия)
  17. Лара Наки Гутманн (Италия)
  18. Вакаба Хигути (Япония)
  19. Мана Кавабэ (Япония)
  20. Каори Сакамото (Япония)
  21. Ён Ю (Южная Корея)
  22. Ли Ха Ин (Южная Корея)
  23. Анете Лаце (Латвия)
  24. Линдсай ван Зюндерт (Нидерланды)
  25. Екатерина Куракова (Польша)
  26. Юлия Заутер (Румыния)
  27. Даша Грм (Словения)
  28. Жозефин Тальегор (Швеция)
  29. Алексия Паганини (Швейцария)
  30. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй)
  31. Карен Чен (США)
  32. Алиса Лью (США)
  33. Мэрайя Белл (США)
От отстранения российских фигуристов от ЧМ выиграют японцы. А сборную США ждёт провал? От отстранения российских фигуристов от ЧМ выиграют японцы. А сборную США ждёт провал?

Пары

  1. Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур (Австрия)
  2. Мириам Циглер и Зеверин Кифер (Австрия)
  3. Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд (Канада)
  4. Эвелин Уолш и Треннт Мишо (Канада)
  5. Дорота Брода и Педро Бетегон Мартин (Испания)
  6. Камий Ковалёв и Павел Ковалёв (Франция)
  7. Зои Джонс и Кристофер Бояджи (Великобритания)
  8. Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия)
  9. Минерва Фабьенне Хазе и Нолан Зегерт (Германия)
  10. Хейли Эстер Копс и Евгений Краснопольский (Израиль)
  11. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия)
  12. Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия)
  13. Рику Миура и Риюти Кихара (Япония)
  14. Дарья Данилова и Михел Тсиба (Нидерланды)
  15. София Голиченко и Артём Даренский (Украина)
  16. Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк (США)
  17. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США)

Мужчины

  1. Маурицио Цандрон (Австрия)
  2. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
  3. Роман Садовский (Канада)
  4. Киган Мессинг (Канада)
  5. Михаил Селевко (Эстония)
  6. Кевин Аймоз (Франция)
  7. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
  8. Морис Квителашвили (Грузия)
  9. Никита Старостин (Германия)
  10. Грэм Ньюберри (Великобритания)
  11. Александр Власенко (Венгрия)
  12. Марк Городницкий (Израиль)
  13. Даниэль Грассль (Италия)
  14. Маттео Риццо (Италия)
  15. Юма Кагияма (Япония)
  16. Кадзуки Томоно (Япония)
  17. Сёма Уно (Япония)
  18. Ча Джун Хван (Южная Корея)
  19. Ли Си Хён (Южная Корея)
  20. Денис Васильев (Латвия)
  21. Донован Каррильо (Мексика)
  22. Владимир Самойлов (Польша)
  23. Лукас Бричги (Швейцария)
  24. Адам Гагара (Словакия)
  25. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)
  26. Бурак Демирбога (Турция)
  27. Николай Майоров (Швеция)
  28. Иван Шмуратко (Украина)
  29. Илья Малинин (США)
  30. Камден Пулкинен (США)
  31. Винсент Чжоу (США)
Лучшего фигуриста мира выпроваживает из спорта собственный тренер. Чену не догнать Ханю? Лучшего фигуриста мира выпроваживает из спорта собственный тренер. Чену не догнать Ханю?

Танцы на льду

  1. Тина Карапетян и Симон Пру-Сенекал (Армения)
  2. Холли Харрис и Джейсон Чен (Австралия)
  3. Екатерина Кузнецова и Александр Колосовский (Азербайджан)
  4. Екатерина Митрофанова и Владислав Касинский (Босния и Герцеговина)
  5. Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен (Канада)
  6. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада)
  7. Маржори Лажуа и Захари Лага (Канада)
  8. Натали Ташлерова и Филип Ташлер (Чехия)
  9. Оливия Смарт и Адриан Диас (Испания)
  10. Солен Мазенг и Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)
  11. Юлия Турккила и Матиас Верслёйс (Финляндия)
  12. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция)
  13. Лила Фир и Льюис Гибсон (Великобритания)
  14. Саша Фир и Джордж Уодделл (Великобритания)
  15. Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия)
  16. Мария Игнатьева и Даниил Семко (Венгрия)
  17. Шири Ичилов и Владимир Беликов (Израиль)
  18. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия)
  19. Каролина Москени и Франческо Фьоретти (Италия)
  20. Кана Мурамото и Дайсуке Такахаси (Япония)
  21. Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев (Казахстан)
  22. Аурелия Иполито и Люк Расселл (Латвия)
  23. Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (Литва)
  24. Шарлотт Лафон-Фурнье и Ричард Кан Ин Кам (Новая Зеландия)
  25. Анастасия Полибина и Павел Головишников (Польша)
  26. Жасмин Тессари и Стефан Валькер (Швейцария)
  27. Мария София Пухерова и Никита Лысак (Словакия)
  28. Александра Назарова и Максим Никитин (Украина)
  29. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США)
  30. Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер (США)
  31. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (США)
Фигурное катание невозможно без России. Наши люди всё-таки выступят на чемпионате мира Фигурное катание невозможно без России. Наши люди всё-таки выступят на чемпионате мира

Мнения экспертов

«Очень жаль, что принято такое несправедливое решение. Особенно по отношению к виду спорта, где наши спортсмены являются ведущими и украшают чемпионаты мира своим чудесным катанием. Спортсмены ничего такого не сделали, чтобы их отстранять. И юниоры в том числе — дети вообще не поймут, почему они не будут участвовать в турнирах. Наказание несправедливое. Смотреть чемпионат мира буду, потому что мне интересно за этим наблюдать», — сказала Татьяна Тарасова «Чемпионату».

«Чемпионат мира есть чемпионат мира. Я же смотрю такие турниры не только из-за фигуристов из России. Мы смотрим за нашими коллегами, за тем, как они там выступают и что показывают. Поэтому, конечно, я буду следить за турниром», — сказала Тамара Москвина «Чемпионату».

«Не хочу смотреть и комментировать чемпионат мира, в котором не будут принимать участия российские фигуристы. Мне это совершенно неинтересно. Смотреть чемпионат мира по фигурному катанию я точно не буду. Любые соревнования по фигурному катанию без наших спортсменов не являются конкурентными и мне неинтересны», — сказала Ирина Слуцкая «Чемпионату».

Кубок Первого канала пройдёт в новом формате. Чтобы избежать скандалов среди фигуристов? Кубок Первого канала пройдёт в новом формате. Чтобы избежать скандалов среди фигуристов?

«Нет, я не буду смотреть чемпионат мира по фигурному катанию. Он мне неинтересен. Я даже не интересовался тем, кто там будет участвовать. В танцах однозначно первое место займёт французский дуэт. Для них это будет просто показательное выступление. В женском одиночном катании все всё равно будут вторыми, как бы они себя ни называли первыми. В парном катании без наших фигуристов нет конкурентов для китайцев. Если из мужчин поедет Нэйтан Чен, то, конечно, он выиграет», — сказал Илья Авербух «Чемпионату».

«Не буду смотреть чемпионат мира без российских фигуристов. Вообще не слежу. Мой интерес упал на 100%. Не буду смотреть с позиции патриотизма. Буду смотреть только чемпионаты России и первенство Саранска», — сказал Александр Жулин «Чемпионату».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022