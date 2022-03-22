Чемпионат мира по фигурному катанию — 2022. Расписание, список участников

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию — 2022
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в французском Монпелье с 23 по 27 марта.
23 марта
13:05 — женщины, короткая программа
20:30 — пары, короткая программа
24 марта
13:00 — мужчины, короткая программа
20:15 — пары, произвольная программа
25 марта
13:00 — танцы на льду, ритм-танец
20:00 — женщины, произвольная программа
26 марта
12:55 — мужчины, произвольная программа
19:05 — танцы на льду, произвольный танец
27 марта
16:30 — показательные выступления
Прямая трансляция
В России чемпионат мира по фигурному катанию транслироваться не будет. Соревнования можно будет посмотреть на официальном канале ISU в YouTube.
Состав участников
Женщины
- Кэйлани Крэйн (Австралия)
- Ольга Микутина (Австрия)
- Штефани Пезендорфер (Австрия)
- Екатерина Рябова (Азербайджан)
- Луна Хендрикс (Бельгия)
- Александра Фейгин (Болгария)
- Мэдлин Шизас (Канада)
- Марилена Китромилис (Кипр)
- Элишка Бржезинова (Чехия)
- Нийна Петрыкина (Эстония)
- Енни Сааринен (Финляндия)
- Леа Серна (Франция)
- Анастасия Губанова (Грузия)
- Николь Шотт (Германия)
- Наташа Маккей (Великобритания)
- Юлия Ланг (Венгрия)
- Лара Наки Гутманн (Италия)
- Вакаба Хигути (Япония)
- Мана Кавабэ (Япония)
- Каори Сакамото (Япония)
- Ён Ю (Южная Корея)
- Ли Ха Ин (Южная Корея)
- Анете Лаце (Латвия)
- Линдсай ван Зюндерт (Нидерланды)
- Екатерина Куракова (Польша)
- Юлия Заутер (Румыния)
- Даша Грм (Словения)
- Жозефин Тальегор (Швеция)
- Алексия Паганини (Швейцария)
- Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй)
- Карен Чен (США)
- Алиса Лью (США)
- Мэрайя Белл (США)
Пары
- Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур (Австрия)
- Мириам Циглер и Зеверин Кифер (Австрия)
- Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд (Канада)
- Эвелин Уолш и Треннт Мишо (Канада)
- Дорота Брода и Педро Бетегон Мартин (Испания)
- Камий Ковалёв и Павел Ковалёв (Франция)
- Зои Джонс и Кристофер Бояджи (Великобритания)
- Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия)
- Минерва Фабьенне Хазе и Нолан Зегерт (Германия)
- Хейли Эстер Копс и Евгений Краснопольский (Израиль)
- Сара Конти и Никколо Мачи (Италия)
- Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия)
- Рику Миура и Риюти Кихара (Япония)
- Дарья Данилова и Михел Тсиба (Нидерланды)
- София Голиченко и Артём Даренский (Украина)
- Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк (США)
- Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США)
Мужчины
- Маурицио Цандрон (Австрия)
- Владимир Литвинцев (Азербайджан)
- Роман Садовский (Канада)
- Киган Мессинг (Канада)
- Михаил Селевко (Эстония)
- Кевин Аймоз (Франция)
- Адам Сяо Хим Фа (Франция)
- Морис Квителашвили (Грузия)
- Никита Старостин (Германия)
- Грэм Ньюберри (Великобритания)
- Александр Власенко (Венгрия)
- Марк Городницкий (Израиль)
- Даниэль Грассль (Италия)
- Маттео Риццо (Италия)
- Юма Кагияма (Япония)
- Кадзуки Томоно (Япония)
- Сёма Уно (Япония)
- Ча Джун Хван (Южная Корея)
- Ли Си Хён (Южная Корея)
- Денис Васильев (Латвия)
- Донован Каррильо (Мексика)
- Владимир Самойлов (Польша)
- Лукас Бричги (Швейцария)
- Адам Гагара (Словакия)
- Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)
- Бурак Демирбога (Турция)
- Николай Майоров (Швеция)
- Иван Шмуратко (Украина)
- Илья Малинин (США)
- Камден Пулкинен (США)
- Винсент Чжоу (США)
Танцы на льду
- Тина Карапетян и Симон Пру-Сенекал (Армения)
- Холли Харрис и Джейсон Чен (Австралия)
- Екатерина Кузнецова и Александр Колосовский (Азербайджан)
- Екатерина Митрофанова и Владислав Касинский (Босния и Герцеговина)
- Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен (Канада)
- Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада)
- Маржори Лажуа и Захари Лага (Канада)
- Натали Ташлерова и Филип Ташлер (Чехия)
- Оливия Смарт и Адриан Диас (Испания)
- Солен Мазенг и Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)
- Юлия Турккила и Матиас Верслёйс (Финляндия)
- Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция)
- Лила Фир и Льюис Гибсон (Великобритания)
- Саша Фир и Джордж Уодделл (Великобритания)
- Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия)
- Мария Игнатьева и Даниил Семко (Венгрия)
- Шири Ичилов и Владимир Беликов (Израиль)
- Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия)
- Каролина Москени и Франческо Фьоретти (Италия)
- Кана Мурамото и Дайсуке Такахаси (Япония)
- Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев (Казахстан)
- Аурелия Иполито и Люк Расселл (Латвия)
- Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (Литва)
- Шарлотт Лафон-Фурнье и Ричард Кан Ин Кам (Новая Зеландия)
- Анастасия Полибина и Павел Головишников (Польша)
- Жасмин Тессари и Стефан Валькер (Швейцария)
- Мария София Пухерова и Никита Лысак (Словакия)
- Александра Назарова и Максим Никитин (Украина)
- Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США)
- Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер (США)
- Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (США)
Мнения экспертов
«Очень жаль, что принято такое несправедливое решение. Особенно по отношению к виду спорта, где наши спортсмены являются ведущими и украшают чемпионаты мира своим чудесным катанием. Спортсмены ничего такого не сделали, чтобы их отстранять. И юниоры в том числе — дети вообще не поймут, почему они не будут участвовать в турнирах. Наказание несправедливое. Смотреть чемпионат мира буду, потому что мне интересно за этим наблюдать», — сказала Татьяна Тарасова «Чемпионату».
«Чемпионат мира есть чемпионат мира. Я же смотрю такие турниры не только из-за фигуристов из России. Мы смотрим за нашими коллегами, за тем, как они там выступают и что показывают. Поэтому, конечно, я буду следить за турниром», — сказала Тамара Москвина «Чемпионату».
«Не хочу смотреть и комментировать чемпионат мира, в котором не будут принимать участия российские фигуристы. Мне это совершенно неинтересно. Смотреть чемпионат мира по фигурному катанию я точно не буду. Любые соревнования по фигурному катанию без наших спортсменов не являются конкурентными и мне неинтересны», — сказала Ирина Слуцкая «Чемпионату».
«Нет, я не буду смотреть чемпионат мира по фигурному катанию. Он мне неинтересен. Я даже не интересовался тем, кто там будет участвовать. В танцах однозначно первое место займёт французский дуэт. Для них это будет просто показательное выступление. В женском одиночном катании все всё равно будут вторыми, как бы они себя ни называли первыми. В парном катании без наших фигуристов нет конкурентов для китайцев. Если из мужчин поедет Нэйтан Чен, то, конечно, он выиграет», — сказал Илья Авербух «Чемпионату».
«Не буду смотреть чемпионат мира без российских фигуристов. Вообще не слежу. Мой интерес упал на 100%. Не буду смотреть с позиции патриотизма. Буду смотреть только чемпионаты России и первенство Саранска», — сказал Александр Жулин «Чемпионату».
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