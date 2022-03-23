Ни одна из фигуристок не исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира
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В короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) ни одна из участниц не исполнила единственный разрешённый элемент ультра-си – аксель в три с половиной оборота.
В программу тройной аксель заявили три спортсменки – японки Мана Кавабэ и Вакаба Хигути, а также Ён Ю из Южной Кореи. Однако во время выступления все они прыгнули двойные аксели. А владеющая этим элементом ультра-си американка Алиса Лью даже не заявляла его в программу.
Российские фигуристки пропускают чемпионат мира из-за отстранения, наложенного Международным союзом конькобежцев (ISU). Тройной аксель в короткой программе исполняют Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Алёна Косторная.
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