Луна Хендрикс: стараюсь быть сильной, не думать о травме и получать удовольствие

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, ставшая второй в короткой программе на чемпионате мира, прокомментировала своё выступление.
«Очень довольна своим сегодняшним выступлением. Чувствовала себя очень уверенно на льду, мои прыжки были на высоте, хотя из-за травмы не в лучшей форме… Выступила так, как смогла, и довольна всем, что сделала сегодня. После Олимпиады хотела показать, что могу выступать лучше, и рада, что у меня получилось. Стараюсь быть сильной, не думать о травме и получать удовольствие.
Из-за травмы паха я тренировалась только 4 дня перед чемпионатом мира, а в последний день ещё и лодыжку повредила, которая два года назад была серьёзно травмирована.
Я очень по-умному готовилась к соревнованиям, пыталась извлечь максимум пользы и одновременно сохранить силы, чтобы хорошо выступить сегодня», — сказала Хендрикс на пресс-конференции.
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