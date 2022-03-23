Мэрайя Белл — о короткой программе на ЧМ: получила кайф от выступления

Американская фигуристка Мэрайя Белл, ставшая третьей после короткой программы на чемпионате мира, прокомментировала свой прокат.

«Очень довольна своим сегодняшним выступлением. Для меня большая честь быть на этой пресс-конференции с этими замечательными леди… женщинами. Я показала отличный прокат, получила кайф от выступления и с нетерпением жду произвольной программы.

Я первая американка на такой пресс-конференции после Грейси Голд на чемпионате мира 2016 года? Это здорово. Не особо думала о местах, просто хотела прокататься как можно лучше. Для меня огромная честь быть третьей после короткой программы. Это здорово, потому что с тех пор прошло не так мало времени», — сказала Белл на пресс-конференции.