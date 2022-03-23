Мэрайя Белл — о короткой программе на ЧМ: получила кайф от выступления
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Американская фигуристка Мэрайя Белл, ставшая третьей после короткой программы на чемпионате мира, прокомментировала свой прокат.
«Очень довольна своим сегодняшним выступлением. Для меня большая честь быть на этой пресс-конференции с этими замечательными леди… женщинами. Я показала отличный прокат, получила кайф от выступления и с нетерпением жду произвольной программы.
Я первая американка на такой пресс-конференции после Грейси Голд на чемпионате мира 2016 года? Это здорово. Не особо думала о местах, просто хотела прокататься как можно лучше. Для меня огромная честь быть третьей после короткой программы. Это здорово, потому что с тех пор прошло не так мало времени», — сказала Белл на пресс-конференции.
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