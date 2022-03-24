Евгений Плющенко поделился мнением о Юдзуру Ханю

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что думает о двукратном чемпионе ОИ в мужском одиночном катании, японце Юдзуру Ханю.
«Он (Ханю. — Прим. «Чемпионата») настоящий фанат этого спорта, только им и живёт. Других таких спортсменов я просто не знаю.
Кататься просто так, не стремясь к максимальному результату, можно долго, хоть до 40 с лишним. В парном катании катается же англичанка, у которой трое детей», — приводит слова Плющенко «RT на русском».
27-летний Юдзуру Ханю — двукратный олимпийский чемпион 2014 года и 2018 года в одиночном катании, двукратный чемпион мира (2014, 2017), чемпион четырёх континентов (2020), четырёхкратный победитель финала Гран-при (2013, 2014, 2015, 2016), шестикратный чемпион Японии (2013—2016, 2021, 2022).
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