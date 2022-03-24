Татьяна Тарасова ответила канадской журналистке, порадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила канадской журналистке Беверли Смит на её слова о россиянах. Ранее Смит, комментируя итоги короткой программы у женщин на чемпионате мира в Монпелье, написала: «Вздохнули с облегчением — ни российских фигуристок, ни судей. Люблю такое».
«Хочу расстроить Беверли: нас не будет только год. И мы вернёмся с ещё большими силами», — сказала Тарасова «СЭ».
Напомним, победу в короткой программе одержала представительница Японии Каори Сакамото. Российские фигуристки отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине. Такое решение принял Международный союз конькобежцев (ISU) в соответствии с рекомендациями МОК.
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