Татьяна Тарасова ответила канадской журналистке, порадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила канадской журналистке Беверли Смит на её слова о россиянах. Ранее Смит, комментируя итоги короткой программы у женщин на чемпионате мира в Монпелье, написала: «Вздохнули с облегчением — ни российских фигуристок, ни судей. Люблю такое».

«Хочу расстроить Беверли: нас не будет только год. И мы вернёмся с ещё большими силами», — сказала Тарасова «СЭ».

Напомним, победу в короткой программе одержала представительница Японии Каори Сакамото. Российские фигуристки отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине. Такое решение принял Международный союз конькобежцев (ISU) в соответствии с рекомендациями МОК.



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