Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова ответила канадской журналистке, порадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ

Татьяна Тарасова ответила канадской журналистке, порадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила канадской журналистке Беверли Смит на её слова о россиянах. Ранее Смит, комментируя итоги короткой программы у женщин на чемпионате мира в Монпелье, написала: «Вздохнули с облегчением — ни российских фигуристок, ни судей. Люблю такое».

«Хочу расстроить Беверли: нас не будет только год. И мы вернёмся с ещё большими силами», — сказала Тарасова «СЭ».

Напомним, победу в короткой программе одержала представительница Японии Каори Сакамото. Российские фигуристки отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине. Такое решение принял Международный союз конькобежцев (ISU) в соответствии с рекомендациями МОК.

Новость по теме
Канадская журналистка — о ЧМ: вздохнули с облегчением — ни российских фигуристок, ни судей

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022