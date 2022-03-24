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Тренер сборной России по хоккею: Тутберидзе ходила серая по Олимпийской деревне

Тренер сборной России по хоккею: Тутберидзе ходила серая по Олимпийской деревне
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Тренер по физподготовке сборной России по хоккею Дмитрий Яшанькин рассказал о реакции тренера Этери Тутберидзе на допинг-скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, после победы российских фигуристов в командном турнире стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года. Спортивный арбитражный суд допустил россиянку до участия в личном турнире. С короткой программой она справилась, а произвольный прокат не удался. Валиева заняла четвёртое место, а президент МОК Томас Бах обвинил Тутберидзе и её штаб в холодности по отношению к фигуристке.

«Этери Тутберидзе ходила серая по Олимпийской деревне. Я её видел после короткой программы: у нее было такое земляное выражение лица. Видимо, давление было сильным. Напряжённость вокруг неё была и до, и после», — приводит слова Яшанькина «Газета.Ru».

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