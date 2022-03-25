Книрим и Фрэйзьер принесли США первое золото ЧМ в парном катании за 43 года

Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер принесли США первую победу в парном катании на чемпионате мира с 1979 года. Книрим и Фрэйзьер завоевали золотые медали на первенстве планеты в Монпелье (Франция), которое проходит в отсутствии российских фигуристов. Не приехали на турнир и олимпийские чемпионы Пекина китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун.

Ранее американские пары дважды выигрывали чемпионат мира. В 1979 году золото завоевали Тай Бабилония и Рэнди Гарднер. Ещё одна победа у американской сборной была в 1950 году, когда выиграли Кэрол и Питер Кеннеди.

Книрим и Фрэйзьер набрали 221,09 балла по сумме двух программ, что значительно меньше, чем было у Суй Вэньцзин/Хань Цун в 2019 году — 234,84 балла, а также в 2021 году у россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — 227,59 балла.