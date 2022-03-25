Фигуристку, которую унесли на носилках после жёсткого падения на ЧМ, выписали из больницы
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Американская фигуристка Эшли Кейн-Гриббл, которая жёстко упала на лёд в произвольной программе на чемпионате мира, выписана из больницы. Об этом сообщается в «твиттере» Федерации фигурного катания США.
Напомним, после исполнения параллельного тройного сальхова Кейн-Гриббл, выступающая в паре с Тимоти Ледюком, неудачно приземлилась и болезненно упала. Эшли долго не могла подняться даже с помощью партнёра, она держалась за голову, со льда фигуристку унесли на носилках. В итоге второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара, а бронзовыми призёрами благодаря успешному выступлению в произвольной программе стали Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд, представляющие Канаду.
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