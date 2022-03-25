Каскад Валиевой помог команде Кондратюка сравнять счёт в прыжковом фестивале

Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала продолжился соревнованием одиночников в исполнении каскадов из пяти прыжков. Все участники старались начать с элемента ультра-си, однако сделать максимальное количество прыжков (пять, включая ойлеры) удалось не всем.
Самый дорогой каскад показала Камила Валиева. Четверной тулуп – ойлер — тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов судьи оценили в 23,09 балла.
Также отметим каскады, оценённые выше 22 баллов:
Андрей Мозалёв: четверной тулуп — тройной тулуп – ойлер — тройной сальхов — двойной тулуп (22,65);
Евгений Семененко: четверной тулуп — тройной тулуп – ойлер — тройной сальхов — двойной тулуп (22,27);
Анна Щербакова: четверной флип — тройной тулуп — ойлер — тройной сальхов — тройной тулуп (22,26).
Красная команда: Коляда, Мозалёв, Игнатов, Самоделкина, Петросян, Акатьева, Щербакова (капитан).
Третий раунд выиграли синие, заработав сразу 2 балла. И общий счёт стал 2-2. Победителя прыжкового фестиваля определит «серия буллитов» – по три участника исполнят привычные каскады – из двух или трёх прыжков, если один из них ойлер.
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