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Каскад Валиевой помог команде Кондратюка сравнять счёт в прыжковом фестивале

Каскад Валиевой помог команде Кондратюка сравнять счёт в прыжковом фестивале
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Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала продолжился соревнованием одиночников в исполнении каскадов из пяти прыжков. Все участники старались начать с элемента ультра-си, однако сделать максимальное количество прыжков (пять, включая ойлеры) удалось не всем.

Самый дорогой каскад показала Камила Валиева. Четверной тулуп – ойлер — тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов судьи оценили в 23,09 балла.

Также отметим каскады, оценённые выше 22 баллов:

Андрей Мозалёв: четверной тулуп — тройной тулуп – ойлер — тройной сальхов — двойной тулуп (22,65);

Евгений Семененко: четверной тулуп — тройной тулуп – ойлер — тройной сальхов — двойной тулуп (22,27);

Анна Щербакова: четверной флип — тройной тулуп — ойлер — тройной сальхов — тройной тулуп (22,26).

Синяя команда: Валиева, Туктамышева, Семененко, Самарин, Хромых, Жилина, Кондратюк (капитан).

Красная команда: Коляда, Мозалёв, Игнатов, Самоделкина, Петросян, Акатьева, Щербакова (капитан).

Третий раунд выиграли синие, заработав сразу 2 балла. И общий счёт стал 2-2. Победителя прыжкового фестиваля определит «серия буллитов» – по три участника исполнят привычные каскады – из двух или трёх прыжков, если один из них ойлер.

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