«Гордимся тем, что знакомы с ними». Чок и Бэйтс — об украинском дуэте Назарова/Никитин

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс прокомментировали выступление украинского танцевального дуэта Александра Назарова/Максим Никитин в ритм-танце на чемпионате мира в Монпелье.

Американские и украинские фигуристы раньше вместе тренировались у Игоря Шпильбанда. Чок и Бэйтс занимают третье место перед произвольным танцем, Назарова и Никитин – 16-е.

«Нам посчастливилось здесь вживую наблюдать за их прокатом, и мы никогда ещё не были так тронуты чьим-то выступлением. Думаю, что весь мир видел храбрость украинского народа, а сегодня мы видели мужество Саши и Макса, которые здесь и выходят на лёд в футболках украинской команды после того, какого труда им стоило сюда добраться. Мы о том, что им было очень трудно собраться, чтобы кататься на коньках, поэтому мы были так тронуты тем, что они сделали, и гордимся тем, что знакомы с ними», — сказали Чок и Бэйтс после проката.