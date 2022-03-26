Результаты третьего дня чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

В третий день чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) определились победительница и призёры в женском одиночном катании. Золотую медаль завоевала японка Каори Сакамото. Серебряным призёром стала Луна Хендрикс из Бельгии, бронзовым – американка Алиса Лью.



Победу в ритм-танце с новым мировым рекордом одержали хозяева льда Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие от судей 92,73 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция

Женщины. Итоговый результат

1. Каори Сакамото (Япония) – 236,09.

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 217,70…

3. Алиса Лью (США) – 211,19.

4. Мэрайя Белл (США) – 208,66.

5. Ён Ю (Южная Корея) – 204,91.

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 196,61

7. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 196,55

8. Карен Чен (США) – 192,51.

9. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 188,50…

13. Екатерина Куракова (Польша) – 186,43.



Танцы на льду. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 92,73.

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 89,72.

3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 87,51.

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 84,22.

5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 80,79…

16. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 66,76.

17. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 66,69.