Результаты третьего дня чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье

В третий день чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) определились победительница и призёры в женском одиночном катании. Золотую медаль завоевала японка Каори Сакамото. Серебряным призёром стала Луна Хендрикс из Бельгии, бронзовым – американка Алиса Лью.
Победу в ритм-танце с новым мировым рекордом одержали хозяева льда Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие от судей 92,73 балла.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Женщины. Итоговый результат
1. Каори Сакамото (Япония) – 236,09.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 217,70…
3. Алиса Лью (США) – 211,19.
4. Мэрайя Белл (США) – 208,66.
5. Ён Ю (Южная Корея) – 204,91.
6. Анастасия Губанова (Грузия) – 196,61
7. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 196,55
8. Карен Чен (США) – 192,51.
9. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 188,50…
13. Екатерина Куракова (Польша) – 186,43.
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 92,73.
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 89,72.
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 87,51.
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 84,22.
5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 80,79…
16. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 66,76.
17. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 66,69.
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