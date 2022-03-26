Расписание четвёртого дня чемпионата мира по фигурному катанию

В субботу, 26 марта в Монпелье (Франция) пройдёт четвёртый соревновательный день чемпионата мира — 2022 по фигурному катанию. Завершится турнир 26 марта. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание третьего соревновательного дня турнира.

Напомним, что российские спортсмены в турнире участия не принимают из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание. Расписание чемпионата мира — 2022

26 марта (время мск)



12:55 —мужчины (произвольная программа).

По итогам короткой программы у мужчин лидирует японец Сёма Уно (109,63 балла).

19:05 — танцы на льду, произвольный танец.

В ритм-танце с мировым рекордом лидерство захватили олимпийские чемпионы французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие от судей 92,73 балла.

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