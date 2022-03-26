Расписание четвёртого дня чемпионата мира по фигурному катанию

В субботу, 26 марта в Монпелье (Франция) пройдёт четвёртый соревновательный день чемпионата мира — 2022 по фигурному катанию. Завершится турнир 26 марта. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание третьего соревновательного дня турнира.
Напомним, что российские спортсмены в турнире участия не принимают из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU).
Фигурное катание. Расписание чемпионата мира — 2022
26 марта (время мск)
12:55 —мужчины (произвольная программа).
По итогам короткой программы у мужчин лидирует японец Сёма Уно (109,63 балла).
19:05 — танцы на льду, произвольный танец.
В ритм-танце с мировым рекордом лидерство захватили олимпийские чемпионы французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие от судей 92,73 балла.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 26 марта 2022
-
11:03
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
09:00
-
00:53
-
00:34
-
00:20
-
00:01
- 25 марта 2022
-
23:37
-
23:08
-
22:29
-
22:11
-
21:37
-
21:14
-
21:04
-
20:24
-
20:10
-
19:31
-
18:53
-
18:36
-
18:11
-
17:59
-
17:38
-
15:10
-
14:17
-
13:08
-
13:01
-
12:59
-
10:08
-
09:28
-
09:15
-
08:23
-
08:16
-
07:57