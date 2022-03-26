«ISU против развития фигурного катания». Татьяна Тарасова раскритиковала чемпионат мира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция), который проходит без россиян. Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Оцениваю чемпионат мира таким, каким он есть. Он, как мы знаем, проходит без наших девочек, без российских фигуристов. Это печально.

Те спортсменки, что выступают на чемпионате мира, не прыгают ни три с половиной, ни четверные. Мало того, что они не прыгают, так ещё и руководящий состав, который сидит во главе ISU, не желает видеть ни четверные, ничего. Они против развития фигурного катания, им это неинтересно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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