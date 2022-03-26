Синицина и Кацалапов вывели вперёд «Красную машину» после ритм-танца

Во второй день Кубка Первого канала в Саранске начался командный турнир, в котором за главный приз сражаются команды олимпийских чемпионов Марка Кондратюка и Анны Щербаковой.

Соревнования начались с ритм-танца. Первыми на лёд вышли Александра Степанова и Иван Букин, выступающие за «Время первых» Кондратюка. За свой прокат они получили 89,97 балла.

Следом свой танец показали олимпийские чемпионы в команде Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие за «Красную машину». Они получили 93,41 балла, что превышает мировой рекорд, установленный накануне на чемпионате мира французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном (92,73). Рекорды засчитываются только на официальных международных стартах.

Синицина и Кацалапов принесли в копилку красной команды 10 баллов, Степанова и Букин добавили 9 очков синим. По итогам выступления танцоров лидирует команда «Красная машина».

Далее сегодня короткие программы покажут мужчины, спортивные пары и женщины.