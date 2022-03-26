Михаил Коляда выиграл короткую программу на Кубке Первого канала

Командный турнир на Кубке Первого канала продолжился короткой программой в мужском одиночном катании.
Безупречно откатал «Щелкунчика» Михаил Коляда. Тройной лутц, четверной тулуп — тройной тулуп, тройной аксель и оценка 106,41 балла.
Евгений Семененко уверенно справился с новой короткой программой, поставленной под «Адажио» Томмазо Альбинони. Четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель и 101,55 балла.
Марк Кондратюк начал с очень уверенного четверного лутца, который исполнил впервые на соревнованиях, но в каскаде с четверным сальховом оказался только двойной тулуп, поэтому 97,89 балла.
Фигурное катание. Кубок Первого канала. Саранск
Мужчины. Короткая программа
1. Михаил Коляда — 106,41
2. Евгений Семененко — 101,55
3. Марк Кондратюк — 97,89
4. Макар Игнатов — 89,43
5. Андрей Мозалёв — 89,12
6. Александр Самарин — 84,21
После второго вида «Красная машина» — «Время первых» — 33-31.
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