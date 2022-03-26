Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на Кубке Первого канала

Командный турнир на Кубке Первого канала продолжился короткой программой спортивных пар. Победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Столь же чистый прокат показали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место. На выбросе Саша немного пошатнулась, но устояла. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин с чистым прокатом – четвёртые.

В командной борьбе Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский оказались выше соперников.

Фигурное катание. Кубок Первого канала. Саранск

Спортивные пары. Короткая программа



1. Тарасова/Морозов — 86,36.

2. Мишина/Галлямов — 85,24.

3. Бойкова/Козловский — 84,05.

4. Павлюченко/Ходыкин — 78,92.



После третьего вида «Время первых» — «Красная машина» — 47-51.