Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на Кубке Первого канала
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Командный турнир на Кубке Первого канала продолжился короткой программой спортивных пар. Победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Столь же чистый прокат показали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место. На выбросе Саша немного пошатнулась, но устояла. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин с чистым прокатом – четвёртые.
В командной борьбе Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский оказались выше соперников.
Фигурное катание. Кубок Первого канала. Саранск
Спортивные пары. Короткая программа
1. Тарасова/Морозов — 86,36.
2. Мишина/Галлямов — 85,24.
3. Бойкова/Козловский — 84,05.
4. Павлюченко/Ходыкин — 78,92.
После третьего вида «Время первых» — «Красная машина» — 47-51.
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