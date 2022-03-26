Стала известна музыка к новым коротким программам Туктамышевой и Семененко
Поделиться
На Кубке Первого канала Елизавета Туктамышева представила новую короткую программу под Freedom Beyoncé и Кендрика Ламара. Елизавете удался фирменный тройной аксель. Затем был исполнен эталонный тройной лутц — тройной тулуп. Завершила программу Елизавета отличным тройным флипом. Судьи оценили её прокат в 81,63 балла.
Ранее на турнире в Саранске короткую программу, также поставленную хореографом Адамом Соля, показал Евгений Семененко. Саундтреком выбрано «Адажио» Томмазо Альбинони. Прокат также получился на славу. Четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель. Всё чисто. Оценка Евгения — 101,55 балла. Это второй результат среди мужчин.
Как ранее сказал тренер фигуристов Алексей Мишин, это короткие программы на новый сезон.
Комментарии
- 26 марта 2022
-
20:37
-
20:24
-
20:09
-
19:52
-
19:43
-
19:24
-
19:07
-
18:56
-
18:33
-
18:10
-
17:42
-
17:28
-
17:09
-
15:41
-
15:04
-
14:34
-
13:35
-
13:03
-
12:57
-
12:40
-
12:35
-
11:03
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
09:00
-
00:53
-
00:34
-
00:20
-
00:01
- 25 марта 2022
-
23:37
-
23:08
-
22:29
-
22:11
-
21:37
Партнерский контент