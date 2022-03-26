Стала известна музыка к новым коротким программам Туктамышевой и Семененко

На Кубке Первого канала Елизавета Туктамышева представила новую короткую программу под Freedom Beyoncé и Кендрика Ламара. Елизавете удался фирменный тройной аксель. Затем был исполнен эталонный тройной лутц — тройной тулуп. Завершила программу Елизавета отличным тройным флипом. Судьи оценили её прокат в 81,63 балла.

Ранее на турнире в Саранске короткую программу, также поставленную хореографом Адамом Соля, показал Евгений Семененко. Саундтреком выбрано «Адажио» Томмазо Альбинони. Прокат также получился на славу. Четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель. Всё чисто. Оценка Евгения — 101,55 балла. Это второй результат среди мужчин.

Как ранее сказал тренер фигуристов Алексей Мишин, это короткие программы на новый сезон.