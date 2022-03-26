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Валиева и Туктамышева вывели «Время первых» в лидеры Кубка Первого канала

Валиева и Туктамышева вывели «Время первых» в лидеры Кубка Первого канала
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Завершился второй день Кубка Первого канала в Саранске короткими программами в женском одиночном катании.

Первой на лёд вышла Камила Валиева. Для неё это было первое выступление после Олимпийских игр – 2022. Зал встретил Камилу овациями. Валиева не стала исполнять тройной аксель, ограничившись прыжком в два оборота, затем чисто прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Её оценка — 83,63 балла.

Елизавета Туктамышева представила новую короткую программу под Freedom певицы Beyoncé и Кендрика Ламара. Елизавете удался фирменный тройной аксель. Затем был исполнен эталонный тройной лутц — тройной тулуп. Завершила программу Елизавета отличным тройным флипом. Судьи оценили её прокат в 81,63 балла.

Завершавшая соревновательный день Анна Щербакова также чисто исполнила свою программу: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп. Её оценка — 82,90 балла.

Фигурное катание. Кубок Первого канала. Саранск
Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 83,63.
2. Анна Щербакова — 82,90.
3. Елизавета Туктамышева — 81,63.
4. Майя Хромых — 75,07.
5. Аделия Петросян — 74,93.
6. Софья Самоделкина — 74,68.

После коротких программ «Время первых» — «Красная машина» — 72-71.

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