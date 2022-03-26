Валиева и Туктамышева вывели «Время первых» в лидеры Кубка Первого канала

Завершился второй день Кубка Первого канала в Саранске короткими программами в женском одиночном катании.
Первой на лёд вышла Камила Валиева. Для неё это было первое выступление после Олимпийских игр – 2022. Зал встретил Камилу овациями. Валиева не стала исполнять тройной аксель, ограничившись прыжком в два оборота, затем чисто прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Её оценка — 83,63 балла.
Елизавета Туктамышева представила новую короткую программу под Freedom певицы Beyoncé и Кендрика Ламара. Елизавете удался фирменный тройной аксель. Затем был исполнен эталонный тройной лутц — тройной тулуп. Завершила программу Елизавета отличным тройным флипом. Судьи оценили её прокат в 81,63 балла.
Завершавшая соревновательный день Анна Щербакова также чисто исполнила свою программу: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп. Её оценка — 82,90 балла.
Фигурное катание. Кубок Первого канала. Саранск
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева — 83,63.
2. Анна Щербакова — 82,90.
3. Елизавета Туктамышева — 81,63.
4. Майя Хромых — 75,07.
5. Аделия Петросян — 74,93.
6. Софья Самоделкина — 74,68.
После коротких программ «Время первых» — «Красная машина» — 72-71.
- 26 марта 2022
-
20:37
-
20:24
-
20:09
-
19:52
-
19:43
-
19:24
-
19:07
-
18:56
-
18:33
-
18:10
-
17:42
-
17:28
-
17:09
-
15:41
-
15:04
-
14:34
-
13:35
-
13:03
-
12:57
-
12:40
-
12:35
-
11:03
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
09:00
-
00:53
-
00:34
-
00:20
-
00:01
- 25 марта 2022
-
23:37
-
23:08
-
22:29
-
22:11
-
21:37