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Тарасова — о первом дне Кубка Первого канала: очень хороших фигуристов у нас очень много!

Тарасова — о первом дне Кубка Первого канала: очень хороших фигуристов у нас очень много!
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала первый соревновательный день на Кубке Первого канала, который проходит в Саранске.

Фигуристы показали короткие программы. После трёх видов уверенно лидировала команда Анны Щербаковой «Красная машина», но в итоге после первого дня лидирует команда Марка Кондратюка «Время первых» — 72-71. Решающими стали прокаты Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой.

«Первый день соревнований показал, что очень хороших фигуристов у нас очень много! Все спортсмены очень хорошо катали короткую программу. Практически без ошибок», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Завтра, 27 марта, фигуристы покажут произвольные программы.

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