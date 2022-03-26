Тарасова — о первом дне Кубка Первого канала: очень хороших фигуристов у нас очень много!
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала первый соревновательный день на Кубке Первого канала, который проходит в Саранске.
Фигуристы показали короткие программы. После трёх видов уверенно лидировала команда Анны Щербаковой «Красная машина», но в итоге после первого дня лидирует команда Марка Кондратюка «Время первых» — 72-71. Решающими стали прокаты Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой.
«Первый день соревнований показал, что очень хороших фигуристов у нас очень много! Все спортсмены очень хорошо катали короткую программу. Практически без ошибок», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Завтра, 27 марта, фигуристы покажут произвольные программы.
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