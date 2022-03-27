Габриэла Пападакис высказалась о проведении чемпионата мира на фоне ситуации на Украине

Олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира в танцах на льду Габриэла Пападакис, выступающая в паре с Гийомом Сизероном, высказалась о проведении чемпионата мира в Монпелье на фоне ситуации на Украине.
«Это соревнование было странным из-за всего, что сейчас происходит на Украине, было душераздирающе наблюдать за этими событиями после Олимпиады. Много всего можно сказать по этому поводу, но спорт – отличный инструмент, который может способствовать миру и солидарности.
Замечательно то, что сделали Александра и Максим (Назарова и Никитин) и все украинские фигуристы, это было так восхитительно. Мы хотели сделать всё возможное – носить повязку на руке было тем, что я могла сделать. Надеюсь, люди смогут увидеть, что мы с Украиной, надеюсь, наступит мир», — приводит слова Пападакис журналист Джеки Вонг в своём «твиттере».
Напомним, украинские фигуристы выступали на чемпионате мира в тренировочной форме национальной команды в цветах флага своей страны.
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