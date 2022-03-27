«Была такая договорённость». Гуменник заменит Самарина в произвольной программе КПК

Российский фигурист Пётр Гуменник заменит Александра Самарина в произвольной программе на Кубке Первого канала в Саранске.
«Договорённость о такой замене была до соревнований, чтобы по максимуму дать ребятам участвовать в турнире, Петя приехал по плану на произвольную программу», — приводит слова тренера Самарина Светланы Соколовской «РИА Новости Спорт».
Самарин принял участие в прыжковом турнире в рамках Кубка Первого канала, а также выступил с короткой программой, он представлял команду «Время первых», которая лидирует перед заключительным днём соревнований с отрывом в один балл (72-71).
Напомним, сегодня, 27 марта, в Саранске завершится Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команды Марка Кондратюка и Анны Щербаковой покажут произвольные программы. Соревнования стартуют в 17:00. По Первому каналу трансляция начнётся с задержкой в 45 минут.
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