Команда Тутберидзе поздравила Квителашвили с четвёртым местом на чемпионате мира

Команда Этери Тутберидзе в социальных сетях поздравила грузинского фигуриста Мориса Квителашвили с завоеванием четвёртого места на чемпионате мира в Монпелье (Франция).

«Поздравляем Мориса Квителашвили, занявшего 4-е место на чемпионате мира 2022 года, с достойным катанием – и единственного спортсмена на этих соревнованиях, представляющего нашу команду», – говорится в поздравлении.

Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победу одержал японец Сёма Уно, вторым стал его соотечественник Юма Кагияма. На третье место по сумме двух выступлений поднялся американец Винсент Чжоу. Представляющий Грузию Морис Квителашвили — четвёртый.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине.

Квителашвили, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, вынужден был отправиться во Францию без наставника.