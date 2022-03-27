Ягудин: рейтинг ISU меня никак не трогает, важны только медали и чемпионаты
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил обновлённый рейтинг ISU, в котором лидирует олимпийская чемпионка, россиянка Анна Щербакова.
«Мне всё равно на эти результаты. Я всегда говорил это и буду придерживаться своей линии. Рейтинг ISU меня никак не трогает. Важны только медали и чемпионаты. Всё!» — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, лидером зачёта в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, на второй строчке расположилась Александра Трусова. На третьей — японка Каори Сакамото, ставшая чемпионкой мира. Елизавета Туктамышева стала пятой, Камила Валиева — седьмой.
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