Ягудин: рейтинг ISU меня никак не трогает, важны только медали и чемпионаты

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил обновлённый рейтинг ISU, в котором лидирует олимпийская чемпионка, россиянка Анна Щербакова.

«Мне всё равно на эти результаты. Я всегда говорил это и буду придерживаться своей линии. Рейтинг ISU меня никак не трогает. Важны только медали и чемпионаты. Всё!» — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, лидером зачёта в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, на второй строчке расположилась Александра Трусова. На третьей — японка Каори Сакамото, ставшая чемпионкой мира. Елизавета Туктамышева стала пятой, Камила Валиева — седьмой.

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