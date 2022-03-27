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Тарасова: Щербакова — олимпийская чемпионка! Это говорит само за себя лучше рейтингов ISU

Тарасова: Щербакова — олимпийская чемпионка! Это говорит само за себя лучше рейтингов ISU
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила обновлённый рейтинг ISU, в котором лидирует олимпийская чемпионка, россиянка Анна Щербакова.

«Аня действительно достойна первого места в мировом рейтинге ISU. Она не просто достойна, Аня должна быть и есть первая. Анна Щербакова — олимпийская чемпионка! Это звание говорит само за себя лучше всяких рейтингов», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, лидером зачёта в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, на второй строчке расположилась Александра Трусова. На третьей — японка Каори Сакамото, ставшая чемпионкой мира.

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