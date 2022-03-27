Коляда выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала, Кондратюк — второй

На Кубке Первого канала по фигурному катанию завершилась произвольная программа у мужчин. Лучший результат показал серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда. Он набрал 200,11 балла. Второе место занял олимпийский чемпион 2022 года Марк Кондратюк. Он уступил победителю почти пять баллов. Тройку лучших замкнул Андрей Мозалёв.

Кубок Первого канала. Мужчины. Произвольная программа

1. Михаил Коляда — 200,11.

2. Марк Кондратюк — 195,26.

3. Андрей Мозалёв — 190,80.

4. Пётр Гуменник — 181,02.

5. Евгений Семененко — 177,02.

6. Макар Игнатов — 137,32.

После произвольной программы команда «Красная машина» ведёт в счёте 104:103.

Дальнейший порядок выступления:

Пары

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов

2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов

3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский

4. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин

Женщины

1. Аделия Петросян

2. Камила Валиева

3. Софья Самоделкина

4. Майя Хромых

5. Анна Щербакова

6. Елизавета Туктамышева

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