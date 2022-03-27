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Валиева: счастлива, что Кубок Первого канала состоялся, полный зал — это космос

Валиева: счастлива, что Кубок Первого канала состоялся, полный зал — это космос
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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала собственное участие в Кубке Первого канала, который проходит в эти дни в Саранске. Этот турнир стал для неё первым после Олимпийских игр в Пекине (Китай). Там она оказалась в центре допингового скандала, из-за чего рисковала пропустить одиночный турнир.

В дальнейшем её допустили к соревнованиям, но Валиева, которая считалась явным фаворитом, заняла лишь четвёртое место. При этом в командном первенстве она завоевала золотую медаль.

«Я очень счастлива находиться на льду. Счастлива, что всё-таки состоялся Кубок Первого канала. Полный зал — это космос. Спасибо огромное, это очень заряжает энергией, помогает, когда ты уже устал. Спасибо федерации и Первому каналу», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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