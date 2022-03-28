Ягудин — Пападакис: лучше не «пападакис» мне на глаза!

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин одной фразой прокомментировал высказывание французской фигуристки Габриэлы Пападакис о неучастии российских спортсменов в чемпионате мира, завершившемся в Монпелье (Франция).
«Слова Пападакис? Пападакис, лучше не «пападакис» мне на глаза!» — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Пападакис, выступающая в танцах на льду с Гийомом Сизероном, завоевала золото на чемпионате мира. Также пара Пападакис — Сизерон обновила собственный мировой рекорд, который они ранее установили на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В свою очередь, российские фигуристы выступили на Кубке Первого канала, который проходил в Саранске.
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