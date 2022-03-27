Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пападакис: без россиян на чемпионате мира меньше напряжения, на них косо смотрят

Пападакис: без россиян на чемпионате мира меньше напряжения, на них косо смотрят
Комментарии

Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду с Гийомом Сизероном, высказалась об отстранении россиян от международных соревнований. Французская пара завоевала золото на чемпионате мира в Монпелье (Франция).

«Признаюсь, что отсутствие россиян на чемпионате мира — нечто особенное. К ним нет доверия со стороны других фигуристов из-за украинских событий и допинговых скандалов. На них косо смотрят. Без них на турнире меньше напряжения», — цитирует Пападакис RTL.

Пападакис и Сизерон на чемпионате мира обновили собственный мировой рекорд, который они ранее установили на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В свою очередь, российские фигуристы выступили на Кубке Первого канала, который проходил в Саранске.

Новость по теме
Габриэла Пападакис высказалась о проведении чемпионата мира на фоне ситуации на Украине
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022