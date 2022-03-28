Боброва положительно высказалась об отказе Трусовой участвовать в Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва оценила отказ серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой от участия в Кубке Первого канала.

«Как я поняла, Трусова была морально не готова выступать на Кубке Первого канала, это её право, и я её поддерживаю, если она действительно так говорит. Здесь хочется сказать: «Спасибо, что сказала так», потому что могли придумать всё что угодно: и травмы, и ещё что-то, как у нас любят напридумывать, а потом оказывается совершенно другое. Она сказала так, как чувствует, и у меня такая благодарность, что она сказала это. Мы её поддерживаем и будем желать ей скорейшего выздоровления ментального, чтобы она вновь радовала нас своими выступлениями», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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