Бойкова и Козловский: парное катание в ближайшее время просто обязано поменяться

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, в какую сторону должно, по их мнению, развиваться парное катание.

«Парное катание — уникальный вид. В том плане, что объединяет в себе все возможные качества, которые требуются фигуристу. В том числе и умение танцевать. Наша задача, считаю, заключается не только в том, чтобы выучить более сложные технические элементы, но и чтобы продвинуть свой вид спорта ещё больше вперёд. В том числе в плане взаимодействия на льду. Посмотрите на танцоров: они вроде бы не прыгают, не делают чрезмерно сложных элементов, но выходят на лёд — и от них глаз не оторвёшь. На это хочется смотреть», — приводит слова Бойковой RT.

«Что касается совмещения парного катания и танцевального, мне вообще кажется, что за этим направлением будущее. Но для этого нужно не просто совместить выполнение каких-то чисто спортивных упражнений с отдельно взятыми танцевальными шагами, но кататься так, как это делают топовые танцоры. Это невероятно сложно. Возможно, даже сложнее, чем выучить четверной подкрут или выброс. Вообще считаю, что парное катание в ближайшее время просто обязано поменяться.

Посмотрите, что происходит: на протяжении десяти лет люди не делают ничего нового в техническом плане. Искусственное сдерживание парного катания, которое нам стремятся преподнести как заботу о безопасности спортсменов, на самом деле выглядит странно. В программах по большому счёту всего несколько относительно сложных элементов — прыжок, каскад, выбросы. Всё остальное способен выполнить любой перворазрядник, причём в любое время суток, хоть ночью разбуди. Поэтому мы и думаем уже сейчас, куда следует сделать следующий шаг. Но здесь очень важно, чтобы Международный союз конькобежцев эти начинания поддержал. Не может разница между тройным и четверным выбросом составлять всего два балла. Если не развивать в этом направлении фигурное катание, начнётся деградация. Люди просто перестанут на это смотреть», — приводит слова Козловского RT.