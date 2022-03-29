«Неспортивно и недостойно». Навка — о словах Пападакис об отстранении россиян

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на слова победительницы Игр-2022, пятикратной чемпионки мира, французской фигуристки Габриэлы Пападакис, выступающей в танцевальном дуэте с Гийомом Сизероном.
Ранее Пападакис, комментируя отстранение российских фигуристов от международных соревнований, заявила: «К ним нет доверия со стороны других фигуристов из-за украинских событий и допинговых скандалов. На них косо смотрят. Без них на турнире меньше напряжения».
«Открываю новости фигурного катания и читаю такие высказывания Габриэлы Пападакис об отсутствии наших фигуристов… Я всегда считала, что победа в спорте важна, когда ты соревнуешься с равными и сильными соперниками, а спорт и политика — две абсолютно разные вещи. Но с позиции сильного спортсмена, уверенного в себе, олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира и Европы, слышать такую оценку, на мой взгляд, мало того, что неспортивно, так ещё и недостойно… Заставляет задуматься, а где настоящий спортивный дух?
P. S. Не только без наших фигуристов, но ещё и без китайских, этот ЧМ потерял всю интригу и зрелищность», — написала Навка в соцсетях.
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