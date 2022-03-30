«Нужно отстаивать интересы своих спортсменов». Энберт поддержал обращение ФФККР в CAS

Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Александр Энберт поддержал обращение Федерации фигурного катания на коньках России в Спортивный арбитражный суд в связи с отстранением российских фигуристов от международных соревнований.

«Довольно сложно комментировать юридические тонкости, но если в ФФККР видят целесообразность оспаривания решения ISU в CAS, то поступают правильно. В нашей Федерации фигурного катания работают компетентные люди. Думаю, они изучили все тонкости перед тем, как подать иск. Работа Федерации — это отстаивать интересы своих спортсменов, что и нужно сейчас делать. Хочется верить в лучшее», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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