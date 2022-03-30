Хореограф группы Тутберидзе высказался о возможном завершении карьеры Щербаковой

Хореограф Алексей Железняков, работающий с группой Этери Тутберидзе, высказался о возможном завершении карьеры олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой, о чём фигуристка заявила после окончания Кубка Первого канала.

«Любой сценарий возможен. Аня такой же человек, как и все — строит и имеет свои планы на жизнь. Если она решит завершить спортивную карьеру, то, думаю, все примут этот выбор. Аня всего добилась в спорте, у неё отличная карьера, и всё это далось большим трудом и прохождением через неимоверные трудности. Но мне бы хотелось, чтобы она ещё покаталась. Надеюсь, ещё поработаем.

Каковы перспективы на дальнейшую карьеру? Перспективы у всех девочек без исключения туманны и размыты. Никто не знает, когда теперь мы сможем стартовать на международных соревнованиях — это раз. Два — у всех девочек переходный период, и кого куда понесёт, известно только богу и генам (смеётся). Три — серьёзные травмы никто не отменял, тьфу-тьфу три раза. Четыре — попробуй-ка не потеряй теперь стимул к спортивной карьере в связи со сложившимися обстоятельствами. В общем, ребята, очень всё сложно теперь, дай бог всем девочкам выстоять и достойно пронести этот крест», — приводит слова Железнякова Metaratings.