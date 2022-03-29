Фигуристка Щербакова задумалась о завершении карьеры. И правильно сделала?

Аня выжала максимум из предоставленных ей шансов. И теперь говорит о возможном уходе из спорта честно и открыто.

По-настоящему смелое и честное заявление прозвучало от Анны Щербаковой после победы её команды на Кубке Первого канала. Олимпийская чемпионка призналась, что задумалась о завершении карьеры: окончательное решение она планирует принять ближе к началу нового сезона. На фоне бесконечных пауз у других фигуристок, такая искренность выглядит невероятно круто!

Сам же уход из спорта для Ани в текущих условиях более чем логичен и понятен. Во многом на неё воздействуют внешние обстоятельства, на которые она не в состоянии повлиять. Зато в её силах попрощаться со спортом максимально красиво и поставить яркую точку в конце своей счастливой карьеры.

Логичное и мудрое заявление олимпийской чемпионки

Аня всегда была ярым фанатом фигурного катания. Возвращалась на лёд после тяжелейших травм, восстанавливала четверные прыжки, когда её списывали со счетов, а затем собиралась и побеждала на главных стартах. Последний раз мы видели это на Олимпийских играх, на которые девушка пробилась с огромным трудом, но в итоге именно она стала в Пекине главным триумфатором. Казалось, что её любовь и преданность фигурному катанию бесконечны.

Но Аня не зря славится своим интеллектом. Любить кататься можно всегда, а чтобы соревноваться, нужны мотивация и достаточные ресурсы организма. И если с последним на стороне фигуристки молодость и особый дар преодоления, то с мотивацией всё гораздо сложнее.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Без международных турниров смысла продолжать карьеру у Щербаковой, по сути, нет. Будущее же наших спортсменов крайне туманно. Хочется верить в лучшее, но пока прогнозы неутешительны. Велика вероятность, что следующий сезон наши ребята проведут на внутренних стартах. Зачем же Ане со свежим золотом Олимпиады ездить по этапам Кубка России? Одно дело, когда соревнования отменялись для всех из-за пандемии: обидно, но все были в одной лодке. И совсем другое, когда фигуристы из других стран будут соревноваться на этапах Гран-при и главных стартах, а наши устраивать разборки между собой. Ну, возможно, ещё с белорусами и китайцами, но вряд ли это сильно поправит дело и обеспечит Ане непреодолимое желание ежедневно убиваться на тренировках.

«В данный момент хочется отдохнуть, но это не распространяется на следующий сезон. Пока, думаю, не только у меня так всё сумбурно. Никто не знает, что нас ждёт, поэтому я буду смотреть по ситуации. Пока хочется просто отдохнуть от этого сезона и прийти в себя, потому что, хоть он и был удачный, с яркими моментами, но для всех сложный, хочется выдохнуть, а дальше будем уже принимать решение ближе к новому сезону.

Может ли повлиять сумбурное будущее на решение? Наверное, напрямую влияет на моё решение. Да», — честно сказала Щербакова.

Такая искренность заслуживает огромного уважения. Аня не собирается водить болельщиков за нос и кормить их пустыми обещаениями. Большая редкость в наше время.

Сделать паузу в условиях высокой конкуренции нереально

Может быть, Щербаковой вместо завершения карьеры стоит сделать годовой перерыв от соревнований? Если вопрос с допуском на международные старты решится не в нашу пользу, то почему бы ей не отдохнуть в следующем сезоне? Пусть продолжает тренироваться, но не вступает в бои на российском льду. Поездит по шоу в конце концов, займётся учёбой. Потом вернётся с новыми силами.

Однако в текущих условиях конкуренции между нашими одиночницами это практически невозможно. Такой трюк могут себе позволить фигуристки из других стран, где нет огромной скамейки запасных. А у нас это не просто скамейка запасных: на ней очень перспективные девочки с квадами и тройными акселями. В любой момент они готовы перехватить лидерство. И даже если Аня посвятит свой перерыв изучению новых прыжков, то без соревновательной практики её позиции в сборной неизбежно пошатнутся. Тщательно зарабатываемые симпатии судей успеют перемениться.

К тому же изначальные планы Ани за время перерыва способны поменяться: появятся новые интересы, желания, и карьерная пауза затянется по сценарию Сотниковой и Загитовой.

У Щербаковой нет причин продолжать?

На самом деле Анне Щербаковой есть что ещё выигрывать: финал Гран-при и чемпионат Европы ей пока не покорились. В основном это связано с их отменой в сезоне-2020/2021, в котором Аня имела максимальные шансы стать первой на всех стартах. Собственно, так и случилось: она завоевала золото на всех соревнованиях, в которых тогда участвовала. К сожалению, из международных, кроме чемпионата мира, ничего в том сезоне не проводили. Сплошные внутренние турниры и некое подобие этапа Гран-при в Москве.

Но она выжала максимум из предоставленных ей шансов. Титулы чемпионки мира и олимпийской чемпионки — это вершина профессионального спорта. Ей не о чем жалеть, только гордиться, как и всей стране.

«Аня — умная девочка. Просто так слова на ветер не бросает. Конечно, уверен, она очень устала за два сезона. Щербакова убедительно выиграла все турниры, которые есть в фигурном катании. Не думаю, что это окончательные слова. Но в любом случае Аня — великая фигуристка, вошедшая в историю фигурного катания. Будет кататься — будем счастливы, завершит карьеру — также будем её всегда поддерживать. Думаю, тут других мнений быть не может», — прокомментировал Илья Авербух заявление Щербаковой.

Уйти на пике и остаться непобеждённой

Сейчас у Ани отличная возможность поставить красивую точку в своей карьере. Она на пике, она триумфатор, она первая в мировом рейтинге фигуристок. Для всех она победительница с большой буквы. Лидер, с которым её команда «Красная машина» выиграла Кубок Первого канала. Сложная первая половина сезона забыта. В памяти остаются лишь самые яркие события: то, как она улыбалась с золотой медалью на пьедестале в Пекине, как безупречно откатала произвольную в Саранске и заняла в ней первое место, подтвердив своё олимпийское золото и оставшись непобедимой.

Это такой «хеппи-энд» без всяких многоточий, запятых и незаполненных пробелов. И даже не с точкой, а с восклицательным знаком! Но состоится ли он — решать только Ане. Вдруг продолжение её спортивной истории окажется ещё более счастливым?